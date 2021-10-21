Bahçelievler'de benzinliğin yanında park halinde olan halk otobüsü alev alev yandı

Bahçelievler'de benzinliğin yanında park halinde bulunan halk otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüsteki yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, saat 23.50 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, benzinliğin yanında park halinde bulunan halk otobüsünün şoför kabininde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüs içerisinde sürücü veya yolcunun bulunmaması olası faciayı önlerken araçtaki yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.Otobüsteki yangın kısa sürede aracın ön kısmını kapladı. Alev alev yanan halk otobüsü çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Otobüsün ön kabininde büyük hasar meydana gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.