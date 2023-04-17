Bahçelievler’de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi | Video
İstanbul Bahçelievler’de kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, şüphelilerin saldırısı esnasında olay yerinde bulunan bir polis memuru, saldırganlara karşılık verdi. Polisle çatışan şüpheliler, daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan saldırı sonucunda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kurşunlar sokakta bulunan bazı iş yerlerine isabet etti. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu sokakta 47 boş kovan bulundu.
Emniyet ekipleri tarafından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.
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