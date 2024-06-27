Video Yaşam Bahçelievler'de çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı | Video
Bahçelievler'de çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı | Video

Bahçelievler'de çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı | Video

27.06.2024 | 08:46

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı bina, sabaha karşı büyük bir gürültüyle kısmen çöktü. Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıktı. Binanın çökmeden önceki hali fotoğraf karesine yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’Tatvan Turistik Treni’nin ilk yolcularından samimi açıklamalar: Herkesin ömründe bir kez de olsa yapması gerekir | Video 05:33
'Tatvan Turistik Treni'nin ilk yolcularından samimi açıklamalar: "Herkesin ömründe bir kez de olsa yapması gerekir" | Video 27.06.2024 | 09:18
Bahçelievler’de 4 katlı binadaki çökme anları kamerada | Video 01:25
Bahçelievler'de 4 katlı binadaki çökme anları kamerada | Video 27.06.2024 | 10:00
Diyarbakır’da yaralama ve kurşunlama olayına karışanlara ‘hasat’ operasyonu: 9 gözaltı | Video 02:28
Diyarbakır’da yaralama ve kurşunlama olayına karışanlara ‘hasat’ operasyonu: 9 gözaltı | Video 27.06.2024 | 09:46
Motor tutkunu damat, eşine düğünde motosiklet hediye etti | Video 03:44
Motor tutkunu damat, eşine düğünde motosiklet hediye etti | Video 27.06.2024 | 09:25
Bahçelievler’de çöken binadan kurtulan vatandaşların paniği kamerada | Video 00:45
Bahçelievler'de çöken binadan kurtulan vatandaşların paniği kamerada | Video 27.06.2024 | 08:45
Ordu’da dev hortum böyle görüntülendi | Video 08:36
Ordu'da dev hortum böyle görüntülendi | Video 27.06.2024 | 08:51
Bahçelievler’de 4 katlı bina kısmen çöktü | Video 06:08
Bahçelievler'de 4 katlı bina kısmen çöktü | Video 27.06.2024 | 08:43
Bahçelievler’de çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı | Video 00:54
Bahçelievler'de çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı | Video 27.06.2024 | 08:46
Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un gözaltına alınma anı kamerada 05:05
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un gözaltına alınma anı kamerada 27.06.2024 | 08:42
İstanbul’da çöken binadan kurtulan vatandaşların paniği kamerada 00:45
İstanbul'da çöken binadan kurtulan vatandaşların paniği kamerada 27.06.2024 | 08:26
Rize’de sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü | Video 04:36
Rize'de sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü | Video 26.06.2024 | 16:18
Gebze’de fabrika alev topuna döndü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 02:57
Gebze’de fabrika alev topuna döndü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 26.06.2024 | 16:26
Balıkesir’de bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada | Video 00:56
Balıkesir'de bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada | Video 26.06.2024 | 15:57
Sinop’ta değeri yaklaşık 3 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:40
Sinop’ta değeri yaklaşık 3 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 26.06.2024 | 15:57
Bursa’da para yüzünden tartıştığı kişiyi vurdu: 1 ağır yaralı | Video 01:42
Bursa'da para yüzünden tartıştığı kişiyi vurdu: 1 ağır yaralı | Video 26.06.2024 | 15:20
Gebze’de fabrika alev topuna döndü | Video 01:30
Gebze’de fabrika alev topuna döndü | Video 26.06.2024 | 15:00
1 yıl önce ayrıldığı eşini öldürmüştü: Cinayetin sebebi ortaya çıktı! | Video 05:43
1 yıl önce ayrıldığı eşini öldürmüştü: Cinayetin sebebi ortaya çıktı! | Video 26.06.2024 | 14:03
Samsun’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5’i yabancı uyruklu, 6 gözaltı | Video 00:37
Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5'i yabancı uyruklu, 6 gözaltı | Video 26.06.2024 | 13:48
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:17
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 26.06.2024 | 12:25
8 çocuk, elektrikli motosikletle firarda | Video 00:27
8 çocuk, elektrikli motosikletle firarda | Video 26.06.2024 | 12:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA