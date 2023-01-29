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Bahçelievler'de dükkan kurşunlayan şahıslar kayıplara karıştı | Video

Bahçelievler'de dükkan kurşunlayan şahıslar kayıplara karıştı | Video

29.01.2023 | 10:06

Bahçelievlerde motosikletli iki şahıs mobilya malzemeleri satan bir dükkanı kurşunlayarak kayıplara karıştı. Aynı binanın birkaç gün önce de aynı şekilde kurşunlandığı iddia edilirken, şahısların olay yerinden kaçış anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, sokak üzerindeki mobilya malzemeleri satan dükkanına kurşun yağdırdı. Şahıslar geldikleri motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı ve kayıplara karıştı. Dükkanın camında mermi izleri görülürken boş kovanlar ise etrafa saçıldı. İhbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek çalışma yaptı.

Geçtiğimiz Perşembe günü de yine iki motosikletli şahsın aynı dükkanın üst katındaki bir daireye ateş ettiği ve kurşunların dairenin penceresine isabet ettiği iddia edildi. Emniyet güçlerinin saldırganları arama çalışmaları devam ederken şahıslardan birinin kurşunlama sonrası koşarak motosiklete bindiği o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kurşunlanan dükkanın üst katında yaşayan Yaşar Sami Özden, Geçtiğimiz Perşembe günü de motosikletli şahıslar penceremize ateş ettiler. Ben de emniyet güçlerini aradım. Polis ekipleri geldi ve inceleme yaptılar. Karakola gittik ve tutanak tuttular. Bugün ise alt katımızdaki dükkanı kurşunladılar. Ne olduğunu anlamıyoruz, hayatımız tehlikede mi? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şahıslar iki kişiydi ve motosikletteydiler. Kafalarında kask vardı. Bir arkadaşımız motoru gördü ama plakasını alamadık. Neden ateş ettiklerini bilmiyorum. Polis ekipleri inceleme yapıyor dedi.

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