Bahçelievler'de esnafı bıçak ve silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı | Video 24.01.2023 | 11:52 BAHÇELİEVLER'de tekel bayisine girerek veresiye içki isteyen ve alamayınca dükkan sahibi ile tartışan iki kardeş 3 gün sonra tekrar gittikleri dükkanda esnafı bıçak ve silahla yaraladı. Ağır yaralanan esnaf hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesinde 21 Ocak Cumartesi Günü meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayisine gelen ve kardeş oldukları öğrenilen Ahmet K. ve Selçuk K. önce dükkanın dışından kurusıkı tabancayla ateş etti, daha sonra dükkanın içine girerek Nurettin Aydın'ı (59) 7 kere bıçaklayıp, kafasında şişe kırarak, ağır yaraladı. Şüpheliler, olay sonrasında dükkandan koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan esnaf Nurettin Aydın, ambulansla hastaneye götürüldü.Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, işyeri sahibi Nurettin Aydın'ın veresiye içki satışı nedeniyle Ahmet K. ve Selçuk K. ile tartıştı belirlendi. Olaydan üç gün sonra Ahmet K. ve Selçuk K. tekrar işyerine gelerek Nurettin Aydın'ı bıçak ve tabancayla yaraladı. Nurettin Aydın da eline aldığı bıçakla saldırganlara karşılık verdi. Ahmet K. isimli şüpheli 23 Ocak'ta Bahçelievler'deki evinde, Selçuk K. isimli şüpheli de olayda kullandığı bıçak ile Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet K. olayda kullandığı tabanca, Bahçelievler'de sakladığı ahşap bir evde ele geçirildi. Şüpheliler, kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Nurettin Aydın'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.