Bahçelievler'de hırsızlık şüphelisine öldüresiye dayak kamerada | Video
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Bahçelievler'de inşaat halindeki binadan hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen kişi, 3 sokak sakini tarafından dakikalarca dövüldü. Olay anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, soruşturma başlatan polis tarafları karakola götürdü.
Olay, geçen pazar saat 03.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi'nde, meydana geldi. İddiaya göre, girdiği inşaattan malzeme çalmak üzere olan bir kişi, yan binada oturan sokak sakini tarafından yakalandı. İkili arasında çıkan arbedeye sokakta ikamet eden iki kişi daha katıldı. Hırsızlık şüphelisi olan kişi, 3 sokak sakini tarafından dakikalarca dövüldü. Yanındaki bıçağı çıkaran hırsızlık şüphelisi de kendisine saldıranlardan bir kişiyi iki yerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların hepsini karakola götürdü. İfadelerinin alınmalarının ardından da hepsi serbest bırakıldı. Yaşanan kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.