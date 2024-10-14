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Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca böyle çarptı: 7 yaralı | Video

Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca böyle çarptı: 7 yaralı | Video

14.10.2024 | 10:33

Bahçelievler'de direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü ağaca çarptı. Şoförle birlikte 7 yolcu hafit yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bahçelievler Çalışlar Caddesi üzerinde 34 HO 2588 plakalı İETT otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Çarpma nedeniyle yolcular büyük şok yaşadı. Şoförle birlikte 7 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı olan şoför polis ekipleri tarafından karakola götürülmek üzere bekletiliyor. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anını gören esnaf Uğur Kuşcu, " Birden ağaca vurdu. Tam okulun önü Allah'tan çocuklar okula girmişti. Sesi duydum koştuk. İçinde yaralı vardı. Onları dışarı çıkardık.

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