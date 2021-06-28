Bahçelievler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi | Video
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Bahçelievler'de aynı sokakta yaşayan iki komşu aile, birbirine girdi. Sokak ortasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay dün Yenibosna'da yaşandı. Aralarında tartışma bulunan iki komu aile, dün bir kez daha karşı karşıya geldi. Sokak ortasında birbirine giren erkeklerin kavgasına kadınlar da karıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Mahallede araya girenler, kavgayı büyümeden önledi.