Video Yaşam Bahçelievler'de ilginç görüntü... Evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada | Video
Bahçelievler'de ilginç görüntü... Evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada | Video

Bahçelievler'de ilginç görüntü... Evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada | Video

06.10.2022 | 14:36

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Bahçelievler’de akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın evine elektrik direğine tırmanarak çıkıyor. O anlar sokak sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, birinci kattaki evine aydınlatma direğine tırmanarak çıkıyor. Uzun yıllardır evine balkondan giren kadının günde birçok kez elindeki eşyalarla bu yöntemi kullandığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri ise akli dengesi yerinde olmayan kadının tavırlarından rahatsız olduğunu ifade ediyor.

Kadının evine girmek için sürekli bu yolu kullandığını ifade eden mahalle sakini Emre Reyhan "Ablamızın akli dengesi yerinde değil. Mahalle arasında bu durumda olmasına sebep olana rivayetler var. İntihar eden kız kardeşini evde asılı olarak gördükten sonra bu hale geldiğini söylüyorlar. Sadece direği kullanarak evine çıkıyor. Kesinlikle kapı kullanmıyor. Dün polis arabası buradan geçerken onu direkte görüp hırsız zannetti. Biz hırsız olamadığı konusunda polisleri ikna ettik. Evinin önündeki küçük bahçeyle uğraşıyor. Mahallenin çocukları kadını kızdırdığı için onlara biraz sataşır. Biz sadece onun durumundan endişeliyiz. Mahalleli yemek, erzak ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı olur. Normal apartman girişini kullanmıyor. Günde en az 50 defa direği kullanarak evine çıkıyor. Mahalleli olarak üzülüyoruz. Bundan sonra bakım evi gibi önlem gerekebilir. İki yıldır buradayım düştüğü hiç görmedim" dedi.

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