Bahçelievler'de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı | Video
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Bahçelievler’de araçlarla gelen şüpheliler cadde üzerinde bulunan husumetlilerine ait işyerine uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Saldırıda 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
SALDIRIDA 1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Yaralanan 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SOKAKLAR ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI
Silahlı saldırının olduğu caddeye çıkan ara sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, saldırının gerçekleştiği noktada çok sayıda boş kovan görüldü. Polis ekipleri ise cadde boyunca geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
Saldırganlar olay yerine geldikleri araçlarla kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.