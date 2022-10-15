Video Yaşam Bahçelievler'de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı | Video
Bahçelievler'de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı | Video

Bahçelievler'de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı | Video

15.10.2022 | 14:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocuk oyuncağından uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli yakalandı | Viddeo 00:46
Çocuk oyuncağından uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli yakalandı | Viddeo 15.10.2022 | 15:17
İstanbul’da 33 evden 3 milyon lira değerinde eşya ve para çalan hırsızlar kamerada | Video 01:15
İstanbul'da 33 evden 3 milyon lira değerinde eşya ve para çalan hırsızlar kamerada | Video 15.10.2022 | 14:24
Bahçelievler’de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 03:02
Bahçelievler'de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı | Video 15.10.2022 | 14:09
Göcek’te koyda bağlı tekne alev alev yandı | Video 00:26
Göcek'te koyda bağlı tekne alev alev yandı | Video 15.10.2022 | 14:09
İETT otobüsünde kalp krizi geçirdi! Şoförün çabası, yolcuyu kurtarmaya yetmedi | Video 05:19
İETT otobüsünde kalp krizi geçirdi! Şoförün çabası, yolcuyu kurtarmaya yetmedi | Video 15.10.2022 | 12:49
İzmir’de JASAT, 11 firariyi yakaladı | Video 00:34
İzmir'de JASAT, 11 firariyi yakaladı | Video 15.10.2022 | 12:49
Gaziantep’te 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi | Video 00:58
Gaziantep'te 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi | Video 15.10.2022 | 12:48
Çorlu’da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı | Video 00:31
Çorlu’da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı | Video 15.10.2022 | 12:49
SON DAKİKA: Bartın Amasra maden ocağı patlaması öncesi işçilerin son görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 02:01
SON DAKİKA: Bartın Amasra maden ocağı patlaması öncesi işçilerin son görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 15.10.2022 | 11:33
Bartın Amasra maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül’ün eşi açıklama yaptı | Video 01:05
Bartın Amasra maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül'ün eşi açıklama yaptı | Video 15.10.2022 | 11:19
Bartın’daki faciada babasının kurtarılmasını bekleyen gençten yürek yakan sözler: Ben bu acıya dayanamam! | Video 00:26
Bartın'daki faciada babasının kurtarılmasını bekleyen gençten yürek yakan sözler: "Ben bu acıya dayanamam!" | Video 15.10.2022 | 11:02
Bartın’da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi | Video 04:07
Bartın’da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi | Video 15.10.2022 | 10:46
Bartın Amasra’daki faciadan dakikalarla kurtuldu! O anları anlattı: Dünya karardı, 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım | Video 03:41
Bartın Amasra'daki faciadan dakikalarla kurtuldu! O anları anlattı: "Dünya karardı, 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım" | Video 15.10.2022 | 10:27
Bartın’da kömür madeninde patlama! Devlet mahsur kalan işçilerin kurtarılması için tüm imkanlarıyla seferber oldu | Video 01:49
Bartın'da kömür madeninde patlama! Devlet mahsur kalan işçilerin kurtarılması için tüm imkanlarıyla seferber oldu | Video 15.10.2022 | 10:14
Son Dakika: Bartın maden faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi! İşte olay yerinden A Haber kamerasına yansıyan görüntüler | Video 03:38
Son Dakika: Bartın maden faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi! İşte olay yerinden A Haber kamerasına yansıyan görüntüler | Video 15.10.2022 | 10:03
Bursa’da şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu | Video 02:34
Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu | Video 15.10.2022 | 09:25
Elazığ’da vahşet! Kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezinin yanına attı | Video 02:08
Elazığ’da vahşet! Kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezinin yanına attı | Video 15.10.2022 | 09:24
Bartın maden ocağında patlama meydana gelmişti! Peki işçilerin kullandığı çip nasıl kullanılıyor, neden önemli? | Video 06:29
Bartın maden ocağında patlama meydana gelmişti! Peki işçilerin kullandığı çip nasıl kullanılıyor, neden önemli? | Video 15.10.2022 | 09:40
Bartın’daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video 03:07
Bartın'daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video 15.10.2022 | 09:14
Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 00:34
Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 15.10.2022 | 09:14

Bahçelievler’de araçlarla gelen şüpheliler cadde üzerinde bulunan husumetlilerine ait işyerine uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Saldırıda 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 23.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliler araçlarla husumetlilerinin işyerinin olduğu caddeye geldi. Daha sonra araçlardan inen saldırganlar husumetlilerine ait dükkana uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırmaya başladı. Saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

SALDIRIDA 1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Yaralanan 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SOKAKLAR ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI
Silahlı saldırının olduğu caddeye çıkan ara sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, saldırının gerçekleştiği noktada çok sayıda boş kovan görüldü. Polis ekipleri ise cadde boyunca geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Saldırganlar olay yerine geldikleri araçlarla kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA