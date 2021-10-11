Bahçelievler'de makas kazası...Tehlikeli anlar kamerada | Video

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İstanbul'da, D-100 Karayolu'nun Bahçelievler mevkiinde makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu. İki araca çarpan otomobil kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 Karayolu'nun Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. Trafikte 'makas atmak' diye tabir edilen, tehlikeli şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü, 3 şeritli yolun sağından sol şeridine geçmek istediği sırada önce bir otomobile, ardından taksiye çarptı. Kaza yapan araçlar savrularak durabildi. Bu sırada arkalarından gelen bir kamyonet sürücüsünün kazayı fark ederek manevra yapması, bir kazanın daha yaşanmasını önledi. Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan otomobillerde hasar oluştu.
Öte yandan 3 aracın karıştığı kaza, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobilin, yolun sağ şeridinden sol şeridine hızla geçerken önce otomobile, ardından taksiye çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle çarpan otomobil ve taksi, sürüklenerek yolun sağındaki bariyerlere çarpıyor.