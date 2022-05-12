Bahçelievler’de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi | Video
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Bahçelievler’de bir tırdan inşaat alanına indirilmek istenen tuğlalar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Bu sırada oradan geçen bir kişi, tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulurken, saniye saniye görüntülenen olayda araç kullanılamaz hale geldi.
"ARACIM ZARAR GÖRMESİN DİYE İLERİ ALMIŞTIM"
Aracı kullanılmaz hale gelen Ayşegül A., aracına zarar gelmemesi için ileri aldığını ancak tırın yeniden aracının yanına yanaşması sonucu olayın olduğunu belirterek, "Aracım kapının önündeydi sabah inşaata gelen tırın aracıma çok yakın olduğunu gördüm. Önümde bulunan araç çıktıktan sonra bende aracımı ileriye aldım. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için. Hatta evden ayrılırken sordum bir problem yaşanır mı diye bana bir sorun olmaz dediler. Tır hareket etmese bir sorun olmayacaktı. Sonra bana telefon edildi ve aracımın hasar aldığı söylendi. Geldiğimde tır aracıma çok yakındı. Benim aracımı bıraktığım yere gelmiş olduğunu gördüm. Aracım pert haldeydi. Ben yarım saat sonra çocuklarımı almaya gidecektim bu araçla. Araç ciddi anlamda çok zarar görmüş. Onun içerisinde biz de olabilirdik. Daha büyük bir felaket olabilirdi. Tırda hiçbir önlem yoktu. Şimdi 3 kişi suçu birbirlerine atıyorlar. Benim zararımı karşılamıyorlar uzlaşamadık. Biz onlardan sadece aracımızı talep ediyoruz başka bir talebimiz yok. Aracımızı krediyle aldık. Yarım saat sonra olsa orası okul yolu çok daha büyük felaket olabilirdi" diye konuştu.