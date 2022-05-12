Video Yaşam Bahçelievler’de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi | Video
Bahçelievler’de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi | Video

Bahçelievler’de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi | Video

12.05.2022 | 15:01

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Bahçelievler’de bir tırdan inşaat alanına indirilmek istenen tuğlalar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Bu sırada oradan geçen bir kişi, tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulurken, saniye saniye görüntülenen olayda araç kullanılamaz hale geldi.

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Olay Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaata tuğla getiren bir tır, sokak üzerine park edildi. Tırın malzeme indireceğini gören vatandaşlar, park halindeki araçlarını zarar görmemesi için ileri aldı. Aracını ileri aldıran Ayşegül A. isimli kadın evine geri döndü. Bir süre bekleyen tır da daha sonra yükünü indirebilmek için aracı ileri aldı. Tuğlalar inşaat alanına taşınmaya başladı. Tuğla yüklü paletlerden biri kaldırıldığı sırada diğer bir palete çarptı. Çarpmanın etkisiyle palet üzerinde bulunan tuğlalar Ayşegül A.'nın aracının üzerine devrildi. Bu sırada kaldırımdan geçen bir kişi de düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

"ARACIM ZARAR GÖRMESİN DİYE İLERİ ALMIŞTIM"
Aracı kullanılmaz hale gelen Ayşegül A., aracına zarar gelmemesi için ileri aldığını ancak tırın yeniden aracının yanına yanaşması sonucu olayın olduğunu belirterek, "Aracım kapının önündeydi sabah inşaata gelen tırın aracıma çok yakın olduğunu gördüm. Önümde bulunan araç çıktıktan sonra bende aracımı ileriye aldım. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için. Hatta evden ayrılırken sordum bir problem yaşanır mı diye bana bir sorun olmaz dediler. Tır hareket etmese bir sorun olmayacaktı. Sonra bana telefon edildi ve aracımın hasar aldığı söylendi. Geldiğimde tır aracıma çok yakındı. Benim aracımı bıraktığım yere gelmiş olduğunu gördüm. Aracım pert haldeydi. Ben yarım saat sonra çocuklarımı almaya gidecektim bu araçla. Araç ciddi anlamda çok zarar görmüş. Onun içerisinde biz de olabilirdik. Daha büyük bir felaket olabilirdi. Tırda hiçbir önlem yoktu. Şimdi 3 kişi suçu birbirlerine atıyorlar. Benim zararımı karşılamıyorlar uzlaşamadık. Biz onlardan sadece aracımızı talep ediyoruz başka bir talebimiz yok. Aracımızı krediyle aldık. Yarım saat sonra olsa orası okul yolu çok daha büyük felaket olabilirdi" diye konuştu.

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