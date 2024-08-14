Video Yaşam Bahçelievler'de trafik magandası dehşeti kamerada: Motosikletli gencin üzerinden arabayla geçti! | Video
Bahçelievler'de trafik magandası dehşeti kamerada: Motosikletli gencin üzerinden arabayla geçti! | Video

Bahçelievler'de trafik magandası dehşeti kamerada: Motosikletli gencin üzerinden arabayla geçti! | Video

14.08.2024 | 10:11

İstanbul Bahçelievler'de trafik magandası tartıştığı motosiklet sürücüsüne dehşeti yaşattı. Saldırgan önce sürüklediği ardından da ayaklarının üzerinden geçtiği talihsiz adamı ağır yaralayarak olay yerinden kaçarken yaşanan anlar güvenlik kamera tarafından kaydedildi. Motosiklet sürücüsü gencin bacağında 7 kırık oluştu.

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Olay, Bahçelievler ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Tekin'in karşı şeritten gelerek aniden fren yapan araç sürücüsünü uyardı. Olay sonrası otomobil içerisinde bulunan sürücü Tekin'in kolundan tutarak aracıyla geri manevra yaptı. Olay esnasından Tekin'in bacağının üzerinden geçen araç yaralanmasına neden oldu. Bu sırada bacağı kırılan Tekin son bir hamleyle kendisini yolun kenarına attı. Olayı gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterince saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Tekin'i hastaneye kaldırdı.

BACAĞINDA 7 KIRIK OLUŞTU
Hastanede tedavi altına alınan Tekin'in vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve bacağında 7 kırık olması nedeniyle ameliyat olacağı öğrenildi. Öte yandan yaşanan dehşet dolu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

PLAKASI BELLİ ŞAHIS KAYIP
Oğlunun yaşadıklarını anlatan Fikret Tekin ise sürücünün yakalanmadığını belirterek " 3 Ağustos'ta oğlum ve yeğenim, motora binerek ehliyet kursuna doğru yola çıktılar. Motorla giderken karşıdan gelen araç ani fren yaptı. Araçtaki şahıs oğluma küfür etti. Oğlum da motordan inip uyarmak için şahsa doğru yöneldi. Konuşmak için yanına yaklaştığında, şahıs oğlumun kolundan tutup aracı geri vitese aldı ve oğlumun bacağının üstünden geçti. Oğlum, kırık bacağıyla kendini kaldırımın köşesine attı. Şahıs, aracı tekrar oğlumun üzerine sürmek için yönelirken, oradan geçen bir vatandaş arabaya yöneldi. Şahıs panikleyip araçla kaçtı. Şu an oğlumun ayağında 7 tane kırık var ve ameliyat olması gerekiyor. Henüz ameliyata alınmadı, hâlâ bekliyoruz. Kaşına 4 dikiş atıldı. Olaydan hemen sonra oğlumun yanına gittiğimde, kaşı kemiğe kadar açılmıştı. Vatandaşlar oğluma yardım ettiler. Bu şahsın araç plakası biliniyor. Biz bu şahsı karakola bildirdik, ancak 10 gündür yakalandığına dair bir bilgi alamadık. Ben mağdur durumdayım ve bu şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.
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