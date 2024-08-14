Bahçelievler'de trafik magandası dehşeti kamerada: Motosikletli gencin üzerinden arabayla geçti! | Video
İstanbul Bahçelievler'de trafik magandası tartıştığı motosiklet sürücüsüne dehşeti yaşattı. Saldırgan önce sürüklediği ardından da ayaklarının üzerinden geçtiği talihsiz adamı ağır yaralayarak olay yerinden kaçarken yaşanan anlar güvenlik kamera tarafından kaydedildi. Motosiklet sürücüsü gencin bacağında 7 kırık oluştu.
BACAĞINDA 7 KIRIK OLUŞTU
Hastanede tedavi altına alınan Tekin'in vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve bacağında 7 kırık olması nedeniyle ameliyat olacağı öğrenildi. Öte yandan yaşanan dehşet dolu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.
PLAKASI BELLİ ŞAHIS KAYIP
Oğlunun yaşadıklarını anlatan Fikret Tekin ise sürücünün yakalanmadığını belirterek " 3 Ağustos'ta oğlum ve yeğenim, motora binerek ehliyet kursuna doğru yola çıktılar. Motorla giderken karşıdan gelen araç ani fren yaptı. Araçtaki şahıs oğluma küfür etti. Oğlum da motordan inip uyarmak için şahsa doğru yöneldi. Konuşmak için yanına yaklaştığında, şahıs oğlumun kolundan tutup aracı geri vitese aldı ve oğlumun bacağının üstünden geçti. Oğlum, kırık bacağıyla kendini kaldırımın köşesine attı. Şahıs, aracı tekrar oğlumun üzerine sürmek için yönelirken, oradan geçen bir vatandaş arabaya yöneldi. Şahıs panikleyip araçla kaçtı. Şu an oğlumun ayağında 7 tane kırık var ve ameliyat olması gerekiyor. Henüz ameliyata alınmadı, hâlâ bekliyoruz. Kaşına 4 dikiş atıldı. Olaydan hemen sonra oğlumun yanına gittiğimde, kaşı kemiğe kadar açılmıştı. Vatandaşlar oğluma yardım ettiler. Bu şahsın araç plakası biliniyor. Biz bu şahsı karakola bildirdik, ancak 10 gündür yakalandığına dair bir bilgi alamadık. Ben mağdur durumdayım ve bu şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.
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