Bahçelievler'de zincirleme trafik kazası kamerada | Video

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Bahçelievler’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya karışan odun yüklü aracın sürücüsü Fettah Şengül "Önceki araç sinyal yaktı. Sola dönecekti durdu. Bende arkasında durdum. Arkadaş duramadı. Geldi bana vurdu. Sonra üç araç birbirine çarptı. Bende bir şey yok" dedi.