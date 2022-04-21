Video Yaşam Bahçelievler'de zincirleme trafik kazası kamerada | Video
Bahçelievler'de zincirleme trafik kazası kamerada | Video

Bahçelievler'de zincirleme trafik kazası kamerada | Video

21.04.2022 | 14:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taksim’de bu kez turistler taksicilerle pazarlık yaptı | Video 03:37
Taksim'de bu kez turistler taksicilerle pazarlık yaptı | Video 21.04.2022 | 13:28
Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar: Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim | Video 05:35
Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar: "Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim" | Video 21.04.2022 | 12:09
Bahçelievler’de zincirleme trafik kazası kamerada | Video 02:45
Bahçelievler'de zincirleme trafik kazası kamerada | Video 21.04.2022 | 14:21
Plakasını boyayıp değiştirdi, polis ekipleri bile şaşırdı | Video 02:47
Plakasını boyayıp değiştirdi, polis ekipleri bile şaşırdı | Video 21.04.2022 | 14:21
Köpeğin havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı! O anlar kamerada | Video 01:07
Köpeğin havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı! O anlar kamerada | Video 21.04.2022 | 14:21
Şişli’de çalıştığı rezidanstaki daireyi soyan şahıs kamerada | Video 00:29
Şişli'de çalıştığı rezidanstaki daireyi soyan şahıs kamerada | Video 21.04.2022 | 14:21
Uzman isim uyardı! Sahte dolara dikkat! ATM’’den bile geçiyor Sahte dolar nasıl anlaşılır? | Video 05:49
Uzman isim uyardı! "Sahte dolara dikkat! ATM''den bile geçiyor" Sahte dolar nasıl anlaşılır? | Video 21.04.2022 | 13:36
Dehşetin detayları ortaya çıktı! Genç kızlara rezidanstaki işkence saatler sürmüş | Video 05:58
Dehşetin detayları ortaya çıktı! Genç kızlara rezidanstaki işkence saatler sürmüş | Video 21.04.2022 | 13:19
Beykoz’da İETT otobüsü kazası | Video 01:33
Beykoz'da İETT otobüsü kazası | Video 21.04.2022 | 13:19
İmaj değiştiren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe’den bahsetti: Dünyanın en güzel duygusu... | Video 01:37
İmaj değiştiren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'den bahsetti: "Dünyanın en güzel duygusu..." | Video 21.04.2022 | 13:04
İstanbul merkezli kargo vurgunu: 30 milyon TL dolandırdılar | Video 05:55
İstanbul merkezli kargo vurgunu: 30 milyon TL dolandırdılar | Video 21.04.2022 | 12:08
Pitbullun saldırdığı vatandaş otomobilin üzerine çıkarak canını kurtardı | Video 03:19
Pitbullun saldırdığı vatandaş otomobilin üzerine çıkarak canını kurtardı | Video 21.04.2022 | 12:34
Lüks sitede 200 bin TL’lik soygun kamerada | Video 06:23
Lüks sitede 200 bin TL’lik soygun kamerada | Video 21.04.2022 | 12:33
Azeri iş adamına 20 milyonluk kripto şoku | Video 07:21
Azeri iş adamına 20 milyonluk kripto şoku | Video 21.04.2022 | 12:26
Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor | Video 02:19
Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor | Video 21.04.2022 | 12:31
Adıyaman’da terör operasyonu | Video 00:55
Adıyaman'da terör operasyonu | Video 21.04.2022 | 12:08
Müge Anlı SON BÖLÜM | 21 Nisan 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 11:39
Müge Anlı SON BÖLÜM | 21 Nisan 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 21.04.2022 | 10:46
65 yaşındaki Yaşar Şahin, 18 yaşındaki Hicran Ökmen’i kaçırmıştı! Esra Erol: Hicran’ı bulacağız, bu işin peşini bırakmayacağız! | Video 06:17
65 yaşındaki Yaşar Şahin, 18 yaşındaki Hicran Ökmen'i kaçırmıştı! Esra Erol: "Hicran'ı bulacağız, bu işin peşini bırakmayacağız!" | Video 21.04.2022 | 10:40
Ormanda böyle yakalandılar! Uyuşturucular toprağa gömülü halde bulundu | Video 04:10
Ormanda böyle yakalandılar! Uyuşturucular toprağa gömülü halde bulundu | Video 21.04.2022 | 10:58
Ayamama Deresi yine mavi akmaya başladı | Video 04:50
Ayamama Deresi yine mavi akmaya başladı | Video 21.04.2022 | 10:42

Bahçelievler’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Bahçelievler Cemal Ulusoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir minibüs sürücüsünün ani fren yapmasıyla arkasında bulunan Fettah Şengül yönetimindeki 34 LEL 87 plakalı odun yüklü araç durdu. Arkadan gelen Özgür Güven idaresindeki 34 HN 2621 plakalı kamyonet ise odun yüklü araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özgür Güven sıkıştığı araçtan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri başka kazaları da önlemek için güvenlik önlemi aldı. Hafif yaralanan sürücü Güven, ayakta tedavi edildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya karışan odun yüklü aracın sürücüsü Fettah Şengül "Önceki araç sinyal yaktı. Sola dönecekti durdu. Bende arkasında durdum. Arkadaş duramadı. Geldi bana vurdu. Sonra üç araç birbirine çarptı. Bende bir şey yok" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA