Bahçelievler'deki silahlı saldırının dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video

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BAHÇELİEVLER'de motosikletle gelen iki kişiden biri elindeki uzun namlulu silahla karşılıklı bulunan iki işyerini arka arkaya taradı. Esnafın silahla karşılık vermesi sonrası çatışma çıktı. Saldırıda bir müşteri yaralandı, mermilerden bazıları olayla ilgisi olmayan komşu esnafın dükkanına isabet etti. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda işyerlerinin taranma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Saldırıda caddede bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Diğer şüpheli ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çatışma nedeniyle cadde üzerinde bulunan bazı araçlara da mermi isabet etti.
"BÜYÜK BİR PANİK YAŞANMIŞ"
Sokak sakinlerinden görgü tanığı bir vatandaş, "Olayın sonuna geldim. Kurşunlanırken bizim komşular korkudan ranzaların altına girmiş. Millet çok büyük bir panik yaşamış. Olayla hiç ilgisi olmayan yan taraftaki esnafın camına kurşunlar isabet etmiş. İçeride müşteriler olabilirdi, esnaf orada olabilirdi. Allah kurtarmış. Bir müşteri ayağından vurulmuş, bizim apartmanın bahçesindeki boşluğa atmış kendini." diye konuştu.