Video Yaşam Bahçelievler'deki silahlı saldırının dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video
Bahçelievler'deki silahlı saldırının dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video

Bahçelievler'deki silahlı saldırının dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video

10.08.2022 | 16:41

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BAHÇELİEVLER'de motosikletle gelen iki kişiden biri elindeki uzun namlulu silahla karşılıklı bulunan iki işyerini arka arkaya taradı. Esnafın silahla karşılık vermesi sonrası çatışma çıktı. Saldırıda bir müşteri yaralandı, mermilerden bazıları olayla ilgisi olmayan komşu esnafın dükkanına isabet etti. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda işyerlerinin taranma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, dün, saat 18.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle caddeye gelen iki kişiden biri yanında getirdiği kalaşnikof tüfekle caddenin ortasına doğru koştu. Önce solundaki dükkana defalarca ateş eden saldırgan daha sonra sağ tarafındaki dükkana da otomatik tüfekle ateş ederek geldiği yöne kaçmaya başladı. Dükkanda bulunanlardan birisi kalaşnikoflu saldırgana silahla karşılık verince çatışma çıktı. Kaçmaya başlayan saldırgan son olarak sol tarafındaki dükkana doğru tekrar rastgele ateş etti. Motosiklete doğru koşan saldırgan beraber geldiği kişiyle olay yerinden kaçtı.
Saldırıda caddede bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Diğer şüpheli ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çatışma nedeniyle cadde üzerinde bulunan bazı araçlara da mermi isabet etti.

"BÜYÜK BİR PANİK YAŞANMIŞ"
Sokak sakinlerinden görgü tanığı bir vatandaş, "Olayın sonuna geldim. Kurşunlanırken bizim komşular korkudan ranzaların altına girmiş. Millet çok büyük bir panik yaşamış. Olayla hiç ilgisi olmayan yan taraftaki esnafın camına kurşunlar isabet etmiş. İçeride müşteriler olabilirdi, esnaf orada olabilirdi. Allah kurtarmış. Bir müşteri ayağından vurulmuş, bizim apartmanın bahçesindeki boşluğa atmış kendini." diye konuştu.

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