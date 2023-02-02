Bahçesaray'da kar yağışından dolayı 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı | Video
Van'ın-Bahçesaray ilçesinde etkili olan yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
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