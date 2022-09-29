Bahçeşehir'de öğrencilerin kavgası kamerada: Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar! | Video

BAHÇEŞEHİR'de bir grup öğrenci arasında kavga çıktı. Öğrenciler, yerde yatırdıkları bir arkadaşlarına tekmelerle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bahçeşehir'deki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, kız öğrenci grubu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kalabalık öğrenci grubu yerde yatırdıkları bir arkadaşlarına tekmelerle saldırdı. Yakıt istasyonu çalışanları ile çevreden geçenlerin müdahalesiyle saldırgan öğrenciler uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.