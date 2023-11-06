Video Yaşam Bahçeye giren ayı vatandaşlara saldırmaya çalıştı | Video
Bahçeye giren ayı vatandaşlara saldırmaya çalıştı | Video

Bahçeye giren ayı vatandaşlara saldırmaya çalıştı | Video

06.11.2023 | 09:56

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bahçeye giren saldırgan ayı ağaçları parçalamaya çalıştı. Vatandaşlar, "koca oğlan" diye bağırdıkları ayının kendilerine saldırmaya çalışması üzerine büyük panik yaşadı.

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Olay, Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yenidemirciler köyünde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, köyde bulunan bir bahçeye giren ayı ile karşılaşan vatandaşlar, "koca oğlan" diye bağırarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ağaçları parçalamaya çalışan ayı bir süre sonra kendisine bağıran vatandaşlara doğru koşmaya başladı. Kendilerine saldırmak isteyen ayının koştuğunu gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde ayının bahçedeki ağaçları parçalamaya çalıştığı görülüyor. Vatandaşlar ise "koca oğlan" diye seslendikleri ayının bir süre sonra kendilerine doğru koştuğunu görünce panik yaşıyor.
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