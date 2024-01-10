Bahçeye giren kadın, doberman cinsi köpeğin saldırısına uğradı | Video 10.01.2024 | 10:30 Antalya’da yaşayan 2 çocuk annesi Necla Akcan (50) yumurta toplamak üzere bahçeye girdiği sırada komşusuna ait doberman cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğe karşı kendisini fırça sapı ile koruduğunu ve ölümden döndüğünü belirten Akcan, olayın ardından korkudan bahçeye inemediğini ifade etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yalınlı Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 2 katlı müstakil evde eşi ve çocuklarıyla yaşayan Necla Akcan (50) yumurta toplamak üzere bahçeye girdi. Yumurtaları topladıktan sonra evine doğru yönelen Akcan, bir anda komşusuna ait Doberman cinsi köpekle karşı karşıya geldi. Köpeğin ağzında bir tavuğunun olduğunu gören Akcan, köpeğe engel olmak istedi. Bu sırada köpek, Akcan'ın sol elinin serçe parmağını ısırarak, elini tırmaladı. Bahçede bulunan fırçanın sapıyla köpeğe müdahale eden 2 çocuk annesi kadın, canını zor kurtardı. Akcan'ın yardım çığlığı üzerine durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akcan, önce özel bir hastaneye ardından ise Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Akcan'a tetanoz ve kuduz aşısı yapılarak taburcu edildi.

"BİR BAKTIM KÖPEĞİN AĞZINDA BİR TAVUĞUM VAR"

Yaşadıklarını anlatan Necla Akcan, "Yumurta almak için bahçeye indim, kazların ve tavukların bana doğru kaçtığını gördüm. Bir baktım köpeğin ağzında bir tavuğum var. O an kendimi korumak için yumurtaları köpeğe doğru attım. Fırça sapıyla müdahale ettim. O anda beni ileri doğru itti. Elime diş geçirerek, tırmaladı. Korkarak anlatıyorum, benimle uğraşırken ağzındaki tavuğu bırakırken başka bir tavuğu alarak geldiği yere gitti" dedi.

"BEN DE ŞİKAYETÇİ OLDUM, HAKKIMI ARAYACAĞIM"

Hastanede kontrollerin ardından bir tetanoz aşısı yapıldığını belirten Akcan, "Kuduz iğnelerime ise devam edilecek. Hastane köpeğin aşı kartını istedi ama getirmediler. Ben de şikayetçi oldum, hakkımı arayacağım. Tavuklarım artık korkuyorlar, ben yanaşamıyorum. Ben bahçeye inmeye korkuyorum. Bu köpeğin barınağa götürülmesini istiyorum, serçe parmağımı kullanamıyorum. Daha önce de benim tavuklarıma saldırdı. Tasması ve zinciri yoktu" sözlerine yer verdi.