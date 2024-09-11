Bakan Göktaş: "Narin için adaletin tecelli etmesi hepimizin boynunun borcudur" | Video 11.09.2024 | 11:10 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin'in mezarını ziyaret edecek. VİDEO DEVAM EDİYOR

Danıştay Eğitim Tesisinde kadın gazilerle kahvaltı etkinliğinde buluşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kahvaltı öncesinde konuştu. Yaptığı konuşmada kadın gazilerin göstermiş olduğu cesaretin halka ilham ve güç verdiğini dile getirdi. Diyarbakır'da katledilen Narin ile ilgilide konuşan Bakan Göktaş, Narin'in davasına Bakanlık olarak müdahil olacaklarını söyleyen Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Narin'in mezarını ziyaret edeceklerini söyledi.

"GÜÇLÜ OLAN KADIN, GELECEK NESİLLERİN GÜÇLÜ BİREYLERDEN OLUŞMASININ DA YOLUNU AÇMAKTADIR"

Kadınların kamusal ve toplumsal hayat içinde görünür olmasının ve temsil edilmesinin demokrasi adına vazgeçilmez bir ilke olduğunu ifade eden Göktaş, "Kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi, sadece kadınların değil tüm toplumun yararınadır. Çünkü toplumsal yaşamda güçlü olan kadın, gelecek nesillerin güçlü bireylerden oluşmasının da yolunu açmaktadır. Çünkü kadınların gücü, ülkemizin gücüne güç katmaktadır" diye konuştu.

"ADALET BAKANIMIZ VE İÇİŞLERİ BAKANIMIZ İLE DİYARBAKIR'DA YAVRUMUZUN KABRİNİ ZİYARET EDECEĞİZ"

Çocukların iyilik halinin her zaman öncelikli gelmesi gerektiğini söyleyen Göktaş, bu durumun aksine neden olanların cezasını hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorunda olduklarını belirtti. Narin'i hayattan kopartan kişi ya da kişilerin en ağır cezayı alması için elinden geleni yapacağını vurgulayan Bakan Göktaş, "Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin'in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bakan yardımcımız, Narin kızımızın cenaze törenine iştirak etti. Bugün de Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız ile Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz. Tüm detaylarıyla süreç aydınlatılana ve sorumlu herkesin hesap vermesini sağlayana kadar da kadar sürecin bizzat takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

"NARİN BU MİLLETİN, HEPİMİZİN EVLADIDIR"

Tüm detaylarıyla süreç aydınlatılana ve sorumlu olan herkesin sağlayana kadar sürecin bizzat takipçisi olacağını aktaran Göktaş, "Bu elim olayın, siyasi bir malzeme haline getirilmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Narin bu milletin, hepimizin evladıdır. Bu anlamda Narin için adaletin tecelli etmesi hepimizin boynunun borcudur. Bu vesileyle Narin kızımız için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.