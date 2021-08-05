Bakan Koca, yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
Aydos Ormanı’nda küçük çaplı yangın çıktı: İki kişi kaçtı iddiası | Video 05.08.2021 | 15:53
00:27
Avrasya Tüneli girişinde otomobil takla attı: Kaza anı kamerada | Video 05.08.2021 | 15:53
04:45
01:36
09:09
02:50
Siparişle sahte döviz basıp çetelere satıyordu, böyle yakalandı | Video 05.08.2021 | 14:58
01:36
06:58
Lüks rezidansta yapılan sahte para matbaasına operasyon kamerada | Video 05.08.2021 | 14:34
01:08
Röportajda yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın | Video 05.08.2021 | 14:58
06:35
Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti | Video 05.08.2021 | 14:38
03:10
Kadıköy’de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı | Video 05.08.2021 | 14:34
05:03
00:44
Termik santral bölgesi soğutuluyor | Video 05.08.2021 | 14:34
05:26
Tunceli'de aç kalınca köye inen Avrasya bozayısı kamerada 05.08.2021 | 13:25
02:05
04:02
Diyarbakır'da 782 adet 1. Dünya Savaşı'na ait el bombası bulundu | Video 05.08.2021 | 13:32
02:56
05:17
Arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu | Video 05.08.2021 | 13:14
02:36
05:25
Orman yangınında 64 yıllık hatırası yok oldu | Video 05.08.2021 | 12:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yangından etkilenen alanlarda görev yapan sağlık personellerine ait görüntüleri paylaştı. Bakan Koca’nın paylaşımında UMKE ekiplerinin ve sağlık çalışanlarının ilkyardım kitleri hediye ettiğini ve genel sağlık durumlarını kontrol ettiği anlar yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının vatandaşlara yardım ettiği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin alanda yer aldığı görüntüleri paylaştığı gönderisinde, "Yangından etkilenen bölgelerde, vatandaşlarımıza ilkyardım kitlerini veriyor, genel sağlık durumlarını kontrol ediyor, sağlık hizmetine ihtiyacı olanları kurumlarımıza yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.