Video Yaşam Bakan Kurum duyurdu: “Türkiye Ulusal Katkı Beyanını iki katına çıkardı” | Video
Bakan Kurum duyurdu: “Türkiye Ulusal Katkı Beyanını iki katına çıkardı” | Video

Bakan Kurum duyurdu: “Türkiye Ulusal Katkı Beyanını iki katına çıkardı” | Video

15.11.2022 | 17:30

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Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Bakanlar Toplantısı'nda Ulusal Katkı Beyanı'nda güncelleme yaptıklarını belirterek, emisyon oranlarındaki yüzde 21 azaltım hedefini yüzde 41'e çıkardıklarını bildirdi.

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