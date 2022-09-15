Video Yaşam Bakan Kurum sosyal konut projesi hakkında tüm soruları canlı yayında yanıtladı | Video
Bakan Kurum sosyal konut projesi hakkında tüm soruları canlı yayında yanıtladı | Video

Bakan Kurum sosyal konut projesi hakkında tüm soruları canlı yayında yanıtladı | Video

15.09.2022 | 13:12

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, cayma hakkının olduğunu belirterek, "Bugüne kadar böyle bir şey olmadı ancak daireyi iade eden vatandaşın ödediği parayı geri veririz." dedi. Kurum, arsa satın alanların tek katlı, müstakil evler de yapabileceğini söyledi. Kurum, proje açıklanmadan evini satanlara dair bir işlem yapılamayacağını belirtti, "Kanun geriye işletilemez." ifadelerini kullandı.

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