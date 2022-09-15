Bakan Kurum sosyal konut projesi hakkında tüm soruları canlı yayında yanıtladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
06:36
01:38
AVM önündeki silahlı kavgada yeni detaylar ortaya çıktı | Video 15.09.2022 | 13:51
02:39
İstanbul'da 'Zincir' operasyonu': 10,5 ton etil alkol ele geçirildi | Video 15.09.2022 | 13:39
02:10
4 motosikletin içinden beğendiği motosikleti böyle çaldı | Video 15.09.2022 | 12:33
01:01:14
00:17
00:52
00:38
Aranan terör örgütü PKK üyesi kadın İstanbul’da yakalandı | Video 15.09.2022 | 12:26
05:00
"Balon balığı" avcıları 164 bin lira kazandı | Video 15.09.2022 | 11:37
01:35
02:55
Maltepe'de su borusu patladı, su metrelerce havaya yükseldi | Video 15.09.2022 | 11:38
02:55
İstanbul Maltepe'de su borusu patladı | Video 15.09.2022 | 11:31
01:04
00:36
Biber yüklü kamyonetin kaza yaptığı anlar kamerada | Video 15.09.2022 | 11:21
11:45
01:05
Adana'da narkotik operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı | Video 15.09.2022 | 11:00
00:23
Eskişehir’de sokak ortasında kavga anı kamerada | Video 15.09.2022 | 11:00
04:14
05:26
Esenyurt’ta maskeli saldırganlar 2 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu | Video 15.09.2022 | 10:15
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, cayma hakkının olduğunu belirterek, "Bugüne kadar böyle bir şey olmadı ancak daireyi iade eden vatandaşın ödediği parayı geri veririz." dedi. Kurum, arsa satın alanların tek katlı, müstakil evler de yapabileceğini söyledi. Kurum, proje açıklanmadan evini satanlara dair bir işlem yapılamayacağını belirtti, "Kanun geriye işletilemez." ifadelerini kullandı.