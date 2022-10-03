Video Yaşam Bakan Kurum: "Türkiye'nin iyilik adası olduğunu haykırmaya devam edeceğiz" | Video
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Türkiye'nin iyilik adası olduğunu haykırmaya devam edeceğiz" | Video

03.10.2022 | 11:58

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habitat Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "Türkiye'nin iyilik adası olduğunu yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

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