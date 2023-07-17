Video Yaşam Bakan Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Ekonomist Korhan Berzeg 1 aydır kayıp! | Video
Bakan Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Ekonomist Korhan Berzeg 1 aydır kayıp! | Video

Bakan Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Ekonomist Korhan Berzeg 1 aydır kayıp! | Video

17.07.2023 | 11:51

İSTANBUL'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı. 80 kişilik ekip, saat 04.00'ten itibaren önceden taranan bölgeleri bir kez daha arıyor. 40 kilometrelik alanı yeniden tarayan ekipler, Gönen ilçe merkezinde de çalışma başlattı; ancak hiçbir iz bulunamadı. ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

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200 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI
Kayıp ihbarı sonrası bölgede başlatılan aramalarda 1 ay geride kalırken; çalışmalara Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleri katılıyor. Şu ana kadar 200 kilometrekarelik alan taranırken, 80 personelin katıldığı çalışmalar 31'inci güne girdi. Hava sıcaklığının artması ile ekipler, saat 04.00'ten itibaren 2 koldan çalışıyor. Berzeg'in evinden başlayıp, 40 kilometrekarelik alanı tekrar tarayan ekipler, Gönen Çayı'nın denize döküldüğü 5 kilometrelik dere yatağı ile 3 kilometrelik ormanda detaylı arama yaptı. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalara rağmen, herhangi bir sonuç elde edilemedi.

İLÇE MERKEZİNDE DE ARAMA BAŞLATILDI
Şu ana kadar 22 kırsal mahalle, 10 kuyu, 60 metruk bina, ormanlık alanlar, patika yollar, bataklıklar, çeltik tarlaları ve Gönen Çayı'nın çevresinde sürdürülen çalışmalar ilçe merkezine de kaydı. Ekip, Gönen ilçe merkezinde de detaylı arama başlattı. Tüm ihbarların değerlendirildiğini belirten yetkililer, arama çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Öte yandan Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.

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