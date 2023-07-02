Bakan Özhaseki İslahiye'de yapımı devam eden konutları paylaştı | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." notuyla bir video paylaştı.