Bakan Yerlikaya: "1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" | Video

16.09.2025 | 09:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin gençleri koruma mücadelesi olduğunu belirtti. Gençlere geleceklerini çalan uyuşturucu maddelerden uzak durmaları gerektiği mesajını veren Bakan Yerlikaya, 'biz sizin yanınızdayız' notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Bin 811 şüpheliyi yakaladık İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Mersin, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Manisa, Diyarbakır, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir, Denizli, Hatay, Sakarya, Malatya, Eskişehir, Kahramanmaraş, Aydın, Mardin, Trabzon, Van, Ordu, Erzurum, Zonguldak, Adıyaman, Elazığ, Osmaniye, Rize, Yalova, Çorum, Kırklareli, Sinop, Amasya, Çanakkale, Düzce, Kütahya, Afyonkarahisar, Karaman, Niğde, Bolu, Giresun, Kars, Kilis, Sivas, Iğdır, Nevşehir, Bingöl, Uşak, Aksaray, Batman, Isparta, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Edirne, Tokat, Burdur, Bilecik, Erzincan, Hakkari, Muş, Şırnak, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis ve Çankırı'da 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik. Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz."

