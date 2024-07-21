Bakan Yerlikaya: “11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 aracın denetlendiğini açıkladı. Yapılan denetimlerde 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı.
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