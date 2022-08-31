Bakandan yardım istemişti! Eski erkek arkadaşı ikinci kez gözaltına alındı | Video

İstanbul’da yaşayan Melek Bezaroğlu, eski erkek arkadaşının kendisini ve kızını öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü. Eski erkek arkadaş ikinci defa gözaltına alındı.

İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'nde yaşayan Melek Bezaroğlu (31), eski erkek arkadaşı Mustafa K. (39) tarafından farklı numaralardan mesaj atılarak tehdit edildiğini iddia etti. Eski erkek arkadaşının, kendisini ve kızını öldürmekle tehdit ettiğini ve eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiğine dair mesajlar gönderdiğini ileri sürerek sesini sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Melek Bezaroğlu, videoyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben sosyal medya hesabına yükledi. İstanbul Emniyeti hemen harekete geçti. Mustafa K.'nın geçtiğimiz Temmuz ayında bir suçtan dolayı cezaevine girdiği ve tahliye edildikten sonra Melek Bezaroğlu'na benzer şekilde eylemlerde bulunduğu belirlendi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa K. yeniden gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.