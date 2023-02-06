Bakanlar deprem bölgelerine gitti | Video
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Depremin ardından tüm imkanlar seferber edildi. Bakanlar deprem bölgelerine gitti..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Aksaray'da camide deprem anı güvenlik kamerasında | Video 06.02.2023 | 16:39
00:46
Bakanlar deprem bölgelerine gitti | Video 06.02.2023 | 16:29
00:33
Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçtiler | Video 06.02.2023 | 16:22
00:20
04:21
02:47
00:18
Kahramanmaraş'ta ikinci deprem: Şanlıurfa’da bir bina daha çöktü | Video 06.02.2023 | 15:15
00:54
Deprem bölgesine gidiyorlardı! Kazaya müdahale ettiler | Video 06.02.2023 | 15:11
00:32
02:18
04:01
03:46
08:33
02:01
Depremin vurduğu Malatya’da ölü sayısı artıyor | Video 06.02.2023 | 12:59
00:18
00:47
02:04
7,7'lik depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık kamerada CANLI YAYIN 06.02.2023 | 11:54
01:30
04:34
Kayseri’de korkutan deprem kameralara yansıdı | Video 06.02.2023 | 11:32
08:30
Diyarbakır'da deprem enkazından kurtarma çalışmaları kamerada CANLI YAYIN 06.02.2023 | 11:23