Bakım çalışması yapılan üstgeçitte yangın çıktı | Video

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bakım çalışması yapılan üstgeçitte yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekileri tarafından söndürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Hacivat Mahallesi'nde bulunan üstgeçitte, bu sabah saatlerinde, belediye görevlileri tarafından bakım çalışması yapılırken, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi sonucu itfaiye ekipleri ve polisler bölgeye gönderildi. Yangın, yolun araç trafiğine kapatılıp çevre önlemlerinin alınmasının ardından söndürüldü. Can kaybının olmadığı olay sonrası karayolu tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.