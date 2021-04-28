Bakım çalışması yapılan üstgeçitte yangın çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
İstanbul Esenyurt'ta yolcu otobüsü 5 araca çarptı o anlar kamerada 28.04.2021 | 13:43
00:53
00:48
Bakım çalışması yapılan üstgeçitte yangın çıktı | Video 28.04.2021 | 12:40
05:35
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu | Video 28.04.2021 | 12:25
05:12
Freni patlayan hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi | Video 28.04.2021 | 12:25
00:42
“Tefecilik” operasyonunda böyle yakalandılar | Video 28.04.2021 | 12:27
03:35
08:06
03:20
04:47
01:12
03:13
Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar | Video 28.04.2021 | 10:59
00:10
05:52
00:53
Son dakika: Ankara'da arsa avcıları operasyonunda 20 tutuklama 28.04.2021 | 10:38
16:47
01:03
İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar... Alev topuna döndü! 28.04.2021 | 10:25
02:13
Düğün yemeğini davetliler yerine 300 Afrikalıya gönderdiler | Video 28.04.2021 | 09:57
00:24
İstanbul'da gece kartalı hırsızı böyle enseledi 28.04.2021 | 09:21
01:41
Arıza nedeniyle Bağcılar metro istasyonu hınca hınç doldu | Video 28.04.2021 | 09:34
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bakım çalışması yapılan üstgeçitte yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekileri tarafından söndürüldü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Hacivat Mahallesi'nde bulunan üstgeçitte, bu sabah saatlerinde, belediye görevlileri tarafından bakım çalışması yapılırken, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi sonucu itfaiye ekipleri ve polisler bölgeye gönderildi. Yangın, yolun araç trafiğine kapatılıp çevre önlemlerinin alınmasının ardından söndürüldü. Can kaybının olmadığı olay sonrası karayolu tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.