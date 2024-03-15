Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmıştı: Yasadışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı | VİDEOHABER
İstanbul merkezli yapılan yasadışı bahis operasyonu kapsamında, 7 ilde düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 60 kişi emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
00:28
Kırıkkale'de meydana gelen kazalar, güvenlik kameralarına yansıdı 15.03.2024 | 23:23
00:19
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | VİDEOHABER 15.03.2024 | 23:13
00:47
4 ilde 'Forex kazanç' operasyonu; 3 tutuklama | Video 15.03.2024 | 16:31
00:37
Sivas’ta 2 bin 968 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı | Video 15.03.2024 | 16:02
03:08
01:07
Ataşehir'de trafik tartışması kavgaya dönüştü | Video 15.03.2024 | 15:39
00:22
Elazığ merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı | Video 15.03.2024 | 15:07
01:21
İlk kez görüntülendi! Baba Bülent Cihantimur'a yurt dışı yasağı | Video 15.03.2024 | 14:54
00:39
01:39
01:40
Hatay’da geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video 15.03.2024 | 14:14
07:56
Kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video 15.03.2024 | 13:41
01:18
Güvenlik kulübesine giren ayı kamerada | Video 15.03.2024 | 13:45
01:02
01:57
Maslak’ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın | Video 15.03.2024 | 13:04
03:06
01:49
Yiyecek arayan ayı, güvenlik kulübesinin pencerelerini böyle kırdı | Video 15.03.2024 | 12:16
00:33
01:07
Baba Bülent Cihantimur ifade vermek üzere adliyede | Video 15.03.2024 | 12:30