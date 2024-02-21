Bakırköy sahilde başı olmayan ceset bulundu | Video 21.02.2024 | 16:18 İstanbul Bakırköy sahilinde yarısı olmayan ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin baş kısmının olmadığı ve kayalıklara sürüklenmiş olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakırköy Şenlikköy mahallesinde 13:50 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar kayalıklara çarpmış bir ceset gördü. Hemen polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerinde gelen ekipler ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde cesedin baş kısmının olmadığı vücudunun bel altı kısımlarının ise sadece kemiklerinin kaldığı belirtildi. Ekipler çevre güvenliğini aldıktan sonra detaylı inceleme için olay yerinde araştırma yaptı. Cinsiyeti tespit edilemeyen cesetle ilgili polisin çalışması sürüyor.