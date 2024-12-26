Bakırköy'de 2 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 26.12.2024 | 10:31 Bakırköy'de alev alev yanan 2 katlı ahşap bina itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken o anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 07.30 sıralarında Cevizlik Mahallesi Kartopu Sokakta bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Kısa sürede büyüyerek ahşap binayı saran alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler yan binaya da sıçradı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken polis yanan binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ahşap binanın alev alev yandığı o anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.