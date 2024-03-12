Bakırköy'de 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi | Video 12.03.2024 | 14:30 Bakırköy'de dorsesi devrilerek 4 kişinin ölümüne neden olan tırın şoförü Mehmet F'in ifadesine, "Tabelalara dikkat etmedim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakırköy'de dün akşam meydana gelen kazada kağıt yüklü tırın dorsesi Marmara geçidine çarparak yanda seyreden aracın üzerine devrilmiş, olayda aynı aileden 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası gözaltına alının şoför tır sürücüsü Mehmet F., adliyeye sevk edildi. Şoförün emniyetteki ilk ifadesinde "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim. Her şey bir anda oldu. Tır devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.