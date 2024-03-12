Bakırköy'de 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü "Tabelalara dikkat etmedim. Çok üzgünüm" | Video
Bakırköy'de dorsesi devrilerek 4 kişinin ölümüne neden olan tırın şoförü Mehmet F'in ifadesine, "Tabelalara dikkat etmedim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
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