Bakırköy'de arızalanan metrobüs uzun kuyruklara neden oldu | Video

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Bakırköy'de, İncirli durağında arızalanan metrobüs, uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.
Olay, öğle saatlerinde İncirli Metrobüs Durağı'nda yaşandı. Beylikdüzü- Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenden arıza taptı. İçerdeki yolcular inip, başka bir metrobüsle yoluna devam etti. Bozulan metrobüs nedeniyle, durakta uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan yoğunluk, metrobüsün çekici ile kaldırılmasının ardından sona erdi.