Bakırköy'de eşini silahla iki kez ateş ederek öldüren şüpheliye müebbet hapis talebi | Video
BAKIRKÖY'de 12 yıldır evli olduğu eşini silahla iki kez ateş ederek öldüren Faruk Karabülak hakkında soruşturma tamamlandı. Karabülak hakkında, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezası istendi.
Karabülak hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay öncesinde Karabülak'ın borçlanarak ticaret yaptığı, borçlarını ödeme zorluğu yaşaması nedeniyle maddi sıkıntıya girdiği, bu nedenle zaman zaman 12 yıldır evli olduğu eşi Kudret Karabülak ile tartıştığı belirtildi. İddianamede 2 Kasım 2022 tarihinde şüphelinin 06.30'da kalktığı, maddi sorunları nedeniyle eşiyle tartıştığı, daha sonra üst kat komşusundan 10 bin TL karşılığında aldığı ruhsatsız silahıyla, eşinin ölümcül bölgelerine iki kez ateş ettiği anlatıldı.
Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Kudret Karabülak'a isabet eden 2 merminin de ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte, uzaktan atış olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.
Cumhuriyet savcısı, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan eşine karşı kasten öldürme' suçundan Faruk Karabülak'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Ayrıca, 'Bir veya birden fazla silahı taşıma, bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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