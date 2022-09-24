Video Yaşam Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdü | Video
Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdü | Video

Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdü | Video

24.09.2022 | 21:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakırköy’de eski komşusunu satırla öldürdü | Video 05:31
Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdü | Video 24.09.2022 | 21:09
Sarıyer’de Balıkçı Barınağı’nda yangın | Video 00:58
Sarıyer'de Balıkçı Barınağı'nda yangın | Video 24.09.2022 | 19:56
Yüzüğe parmağı sıkışan yaşlı kadın soluğu itfaiyede aldı | Video 00:35
Yüzüğe parmağı sıkışan yaşlı kadın soluğu itfaiyede aldı | Video 24.09.2022 | 18:38
Gümüşhane’de mevsimin ilk karı düştü... Yüksek kesimler beyaza büründü | Video 02:04
Gümüşhane’de mevsimin ilk karı düştü... Yüksek kesimler beyaza büründü | Video 24.09.2022 | 16:54
Çanakkale’de mülteci teknesi battı! 4’ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi kayıp | Video 00:58
Çanakkale'de mülteci teknesi battı! 4'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi kayıp | Video 24.09.2022 | 16:15
Sinek ilacıyla Bonzai imal ettiler! 2’si de suçüstü yakalandı | Video 00:41
Sinek ilacıyla Bonzai imal ettiler! 2’si de suçüstü yakalandı | Video 24.09.2022 | 16:17
Otoparktan girip kasayı çaldılar! Hırsızlık anı kamerada | Video 02:26
Otoparktan girip kasayı çaldılar! Hırsızlık anı kamerada | Video 24.09.2022 | 16:18
İhmal kurbanı Hülya’nın ailesinden Tunç Soyer’e tepki! Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor? | Video 02:52
İhmal kurbanı Hülya’nın ailesinden Tunç Soyer'e tepki! "Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor?" | Video 24.09.2022 | 16:27
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:41
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 24.09.2022 | 15:45
’Burası ters yön’ deyip ambulans şoförüne yön vermedi! O anlar kamerada | Video 05:40
'Burası ters yön' deyip ambulans şoförüne yön vermedi! O anlar kamerada | Video 24.09.2022 | 15:22
Mersin’de hoparlörden hava saldırısı ikazı yapıldı! O anlar tedirginliğe neden oldu | Video 01:00
Mersin'de hoparlörden hava saldırısı ikazı yapıldı! O anlar tedirginliğe neden oldu | Video 24.09.2022 | 15:23
TEM’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:10
TEM’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 24.09.2022 | 14:31
Virajı alamayan araç ağaçlık alana uçtu, sürücü kayıplara karıştı | Video 01:00
Virajı alamayan araç ağaçlık alana uçtu, sürücü kayıplara karıştı | Video 24.09.2022 | 12:54
Son Dakika: Arnavutköy’de fabrikada yangın; İşçiler çatıda mahsur kaldı! | Video 03:53
Son Dakika: Arnavutköy'de fabrikada yangın; İşçiler çatıda mahsur kaldı! | Video 24.09.2022 | 14:22
Sivas’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:40
Sivas’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 24.09.2022 | 14:22
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı | Video 00:09
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı | Video 24.09.2022 | 11:55
Beyoğlu’nda silahlı çatışma! Silahlı şehir eşkıyalarını polis yakaladı | Video 01:04
Beyoğlu’nda silahlı çatışma! Silahlı şehir eşkıyalarını polis yakaladı | Video 24.09.2022 | 11:03
Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı | Video 01:55
Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı | Video 24.09.2022 | 10:45
Motosikletli şahsın yaptıklarını görenler şoke oldu | Video 00:20
Motosikletli şahsın yaptıklarını görenler şoke oldu | Video 24.09.2022 | 10:45
Yıldırımın düştüğü ağaçlık alan alev alev yandı: ’Çat pat’ diye sesler geldi | Video 01:04
Yıldırımın düştüğü ağaçlık alan alev alev yandı: 'Çat pat' diye sesler geldi | Video 24.09.2022 | 10:35

Bakırköy'de Necat D.(32) husumetli olduğu eski komşusu Cemal Kılıç(40)'ı çalıştığı fırında satırla öldürdü. Bir süre fırının önünde bekleyip içeri girdikten sonra cinayeti işleyen şüpheli, elindeki satırla olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA