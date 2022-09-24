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OTOMATİK OYNAT
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Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdü | Video 24.09.2022 | 21:09
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Sarıyer'de Balıkçı Barınağı'nda yangın | Video 24.09.2022 | 19:56
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Yüzüğe parmağı sıkışan yaşlı kadın soluğu itfaiyede aldı | Video 24.09.2022 | 18:38
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Sinek ilacıyla Bonzai imal ettiler! 2’si de suçüstü yakalandı | Video 24.09.2022 | 16:17
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Otoparktan girip kasayı çaldılar! Hırsızlık anı kamerada | Video 24.09.2022 | 16:18
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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 24.09.2022 | 15:45
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TEM’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 24.09.2022 | 14:31
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Virajı alamayan araç ağaçlık alana uçtu, sürücü kayıplara karıştı | Video 24.09.2022 | 12:54
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Sivas’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 24.09.2022 | 14:22
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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı | Video 24.09.2022 | 11:55
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Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı | Video 24.09.2022 | 10:45
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Motosikletli şahsın yaptıklarını görenler şoke oldu | Video 24.09.2022 | 10:45
Bakırköy'de Necat D.(32) husumetli olduğu eski komşusu Cemal Kılıç(40)'ı çalıştığı fırında satırla öldürdü. Bir süre fırının önünde bekleyip içeri girdikten sonra cinayeti işleyen şüpheli, elindeki satırla olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.