Bakırköy'de ev sahibinin kiracısına yaşattığı dehşet kamerada | Video 11.04.2023 | 08:58 Bakırköy'de kiracı olarak yaşadığı evden çıkarılmak istenen kadın, ev sahibinin saldırısına uğradı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Gülcihan Kritckaia, "Bağırmalar, küfürler, öyle bir küfürler yağdırıyordu, bir de hakaret ediyordu bana. Ben elimle tutuyordum kapıyı. Böyle bir göğsümü sıktı ve elindeki çatalı soktu. Bir kolla göğsümü sıkarak evin içine daldı" dedi.

Bakırköy'de önceki gün meydana gelen olayda kiracı olarak yaşadığı evden çıkarılmak istenen Gülcihan Kritckaia, ev sahibinin saldırısına uğradı. Kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahibi, evi basarak ev içinde bulunan eşyalara zarar verdi. Evdeki eşyaları sağa sola fırlatan ev sahibi, daha sonra buzdolabı içerisinde bulunan yiyecekleri etrafa saçtı. Hızını alamayan ev sahibi, kiracısı Gülcihan Kritckaia ve arkadaşını darp etti. O esnada dairede bulunan Kritckaia'nın arkadaşı, dehşet dolu anlar cep telefonu kamerası ile kaydetti. Ev sahibi tarafından yaralanan Gülcihan Kritckaia'nın yakını, "Cengiz Bey, ne yaptınız? Her tarafım parçalandı. Cengiz Bey polis çağırıyorum" dedi. Ev sahibi o esnada sözlerini yineleyerek, "Burada oturacağınızı mı zannediyorsunuz, çağır polisi" dedi. Bu sırada cam kavanozları yere atmayı ve evi dağıtmayı sürdüren ev sahibi, binada oturan ve sesleri duyarak gelen komşularına "Ev sahibiyim, polis geliyor" cevabını verdi.Yaralı olan kiracının yakını, "Lütfen 112'yi arar mısınız. Saldırıya uğradık lütfen" diyerek komşulardan yardım istedi. Görüntülerde ev sahibinin kendisine cevap vermeyi sürdüren kadın kiracıya, "Evini iki erkeğe kiralayacağım, sen çıkma otur istediğin gibi" diye bağırdığı duyuldu.Yaşadığı dehşet dolu o anları anlatan Gülcihan Kritckaia, "Ben bu ülkede yabancıyım. Kadın olarak burada tek başıma yaşıyorum, çalışıyorum. Yıllardır burada ebeveyn bakıcılığı yapıyorum resmi olarak. Burada kiraladığım 1+1 evde kiramı her ayın 1'inde, en fazla 2'sinde ödüyorum. Resmi olarak bu evi kiraladım. Ev sahibi bir gün yüzde 200, 300 arttırarak, 250 dolar ödüyordum ama bir anda '650'ye çıkartacağım, ödeyeceksin. Ya ödeyeceksin, olmazsa çıkacaksın' dedi. Böyle bir şey olmayacak tabi ki. Ben normal artışını yapıyorum. Buna da devam edeceğim. Bunu kabul etmediğimi söyledim. Kapımı çaldı. Ben de ev sahibi geldi, tabii ki kapıyı açıyorum ama tutuyordum kapıyı. 3 kişi gelmişler. Açar açmaz böyle bağırmalar adamdan. Bağırmalar, küfürler, öyle bir küfürler yağdırıyordu, bir de hakaret ediyordu bana. Ben elimle tutuyordum kapıyı. Böyle bir göğsümü sıktı ve elinde bir şey, çatalmış meğerse, çatalı soktu. Bir kolla göğsümü sıkarak evin içine daldı. Bu esnada yakınım vardı evde. Bu olayı görüp olaya müdahale etmek için o tabii ki de beni kurtarmaya koştu. O adamı görünce bu ikisi onun üzerine atladılar. Üzerine binip bir koluyla onun boğazını sıkıyordu ve görüyorum, sürekli o çatalı ağzına sokuyordu. Burasından kan akmaya başladı, kesildi. Adamı öldürmeye çalışıyordu, adam mosmor oldu, ben de polisi aramaya başladım. Polisi arayınca birisi kaçtı, diğeri kaldı. Sonra hırsını alamadı, buzdolabındaki şeyleri üzerimize attı. Ne varsa attı, ayaklarımız kanlar içindeydi. Sonra bizim su sayacı ile elektrik saatini çalmış. Ama ben evden çıkmayacağım, sonuna kadar kiramı verip burada oturmaya devam edeceğim" dedi.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gülcihan Kritckaia'nın avukatı Yunus Çağrı Arzik ise "Biz müvekkile yönelik kadın olan ve sonraki zayıf olan müvekkile yönelik yapılan fiillere aynı gün içerisinde şikayetlerimizi yaptık. Yasal süreci eksiksiz olarak devam ettirmekteyiz. Şüpheliler hakkında iki ayrı ceza davası açılmıştır. Bu ceza davalarında da ayrıntılı olarak savunmalarımızı yapmaktayız ve sonuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada sadece müvekkil açıdan bakmamak gerekli. Müvekkil hariç tüm yurttaşların, tüm vatandaşların da bu mağduriyetleri vardır. Umarız ki adalet tecelli edecek. Ve bu dosyada diğer bu mağduriyeti yaşayan tüm çocuklara, tüm yurttaşlara bir örnek teşkil edecek. Biz müvekkilimizin hem manen hem de hukuken her açıdan arkasındayız. Sonuna kadar da hukuk nezdinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada daha fazla para kazanayım, daha çok kira alayım diye kiracıları düşünmeden yüzde 200-300'e varan zam taleplerinde bulunuyor. Bunun zaten kanunen hiçbir anlamı yok. Ancak buradaki beklentimiz yaptırımların daha caydırıcı olmasını talep ediyoruz. Denetimleri de artırmasının sağlanması, eğer zaten yapılar doğru bir şekilde uygulanabilirse bu tip olaylar yavaş yavaş azalacak ve bitecektir. Biz denetimlerin daha sıklaştırılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.Kiracılar daha sonra ev sahibinden şikayetçi oldu.