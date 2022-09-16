Bakırköy'de evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı | Video

Bakırköy'de bir evden yaptığı hırsızlık suçuna ilişkin aranan B.C. Eyüpsultan'da yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Evden Hırsızlık" suçu ile ilgili, şüpheli şahısların yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik Bakırköy ilçesinde yürütülen çalışmalarda, 12 Temmuz tarihinde Yenimahalle mahallesindeki bir ikametten 1 adet cep telefonu, 65 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet pasaportun çalınması sonucunda hırsızlık olayı meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheli şahısın B.C. isimli şüpheli şahıs olduğu tespit edildi. Aynı suçtan birçok kaydı olan şüpheli 09 Eylül tarihinde Eyüpsultan'da yakalandı.

B.C., "Evden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.