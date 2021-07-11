Bakırköy'de facianın kıyısından dönüldü! Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğini devirdi | Video
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Bakırköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çıkarak, elektrik direğini devirdi. Bir vatandaş ezilmekten son anda kurtuldu.
Olay, Bakırköy Koşuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Şiyar B. idaresindeki lüks araç, iddiaya göre hızlı bir şekilde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Aracın çarptığı elektrik direği devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise ezilmekten son anda kurtuldu. Sürücü kazayı hafif sıyrıkla atlatırken, araçta ve yolda maddi hasar meydana geldi.