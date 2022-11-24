Video Yaşam Bakırköy'de İETT dehşeti: 4 yaralı | Video
Bakırköy'de İETT dehşeti: 4 yaralı | Video

Bakırköy'de İETT dehşeti: 4 yaralı | Video

24.11.2022 | 15:07

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Bakırköy'e bağlı İncirli Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, önce bir minibüse ardından kafe duvarına çarparak durdu. Yaşanan kazada 4 vatandaş yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakırköy İncirli Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolcu indirmek için bekleyen dolmuşa ardından da bir kafenin duvarına çarptı. Kazada dolmuşta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Dehşet veren İETT kazası güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Otobüsün önce dolmuşa ardından da kafeye çarptığı görüldü.

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