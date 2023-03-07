Video Yaşam Bakırköy'de kaçak alkol operasyonu: 3 ton ele geçirildi | Video
Bakırköy'de kaçak alkol operasyonu: 3 ton ele geçirildi | Video

Bakırköy'de kaçak alkol operasyonu: 3 ton ele geçirildi | Video

07.03.2023 | 10:44

BAKIRKÖY'de bir depoya yapılan operasyonda piyasa değeri 350 bin lira olan toplam 3 ton ağırlığında kaçak alkol ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de bir depoda kaçak alkol üretildiğine dair bilgi aldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında etil alkol üretimi yaptıkları, üretimi yapılan etil alkol sıvıların, farklı şehirlerde kaçak alkol üretimi yapan kişilere 5 litrelik bidonlar içerisinde kargo aracılığı ile gönderildiği belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, piyasa değeri 350 bin lira olan 3 ton kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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