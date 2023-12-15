Video Yaşam Bakırköy'de köpek çalan taksi şoförünün 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı | Video
Bakırköy'de köpek çalan taksi şoförünün 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı | Video

Bakırköy'de köpek çalan taksi şoförünün 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı | Video

15.12.2023 | 11:24

BAKIRKÖY'de sahibinin  markete girerken kapıda bıraktığı köpek bir taksi şoförü tarafından çalındı. Şikayet üzerine yapılan çalışmalarda şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken köpek ise sahibine teslim edildi.

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Olay, 25 Kasım'da Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde markete giren bir kişi, köpeğini dışarıda bıraktı. Bir süre sonra marketten çıkan adam köpeğini bulamayınca polise giderek köpeğinin çalındığına dair ihbarda bulundu. İhbarın ardından polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir taksi şoförünün kapının önünde dolaşan köpeği alarak olay yerinden uzaklaştığını gördü. Taksi plakasından şoförün H.A. olduğu belirlendi. H.A. ile ilgili yapılan sorgulamada şüpheli hakkında arama kararı bulunduğu ve 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.Polis ekiplerince gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı mahkemece sevk edildi. Köpek ise sahibine teslim edildi. Öte yandan köpeğin çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde H.A.'nın köpeğin yanında durduğu, bir süre sonra da köpeği alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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