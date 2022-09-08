Bakırköy'de korkuluklara tırmanarak eve giren hırsız tutuklandı | Video

Bakırköy'deki bir apartmanın korkuluklarına tırmanarak eve giren hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy'de bir site içerisindeki bulunan apartmanda gerçekleşen hırsızlık olayında evine hırsız girdiğini fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren iki şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Kimliği tespit edilen Y.Ö., polis ekiplerinin operasyonu yaptığı operasyonla yakalandı.

KORKULUKLARA TIRMANDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 şüpheli şahıstan biri, apartmanın korkuluklarına tırmanarak binanın 2'nci katından içeri girdi. Bir süre sonra pencereden girdiği daireden çıkan şüpheli beraberindeki arkadaşıyla birlikte sitenin bahçesinden dışarı çıktı.

BAŞKA BİR EVİ DE SOYMUŞ

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin daha önce de başka adreslerde hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.