Bakırköy'de lise tatbikatında feci kaza: metrelerce yükseklikte düştü | Video 09.05.2024 | 16:08 Bakırköy'de bir okulda düzenlenen afet tatbikatı sırasında AFAD görevlisi metrelerce yüksekteki ipten düştü. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre Bakırköy Anadolu Lisesi'nde AFAD tarafından öğrencileri bilinçlendirmek üzere afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikat sırasında ip üzerinde kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi, bir anda yere düştü. Metrelerce yükseklikten belinin üzerine düşen görevli, izleyenleri korkuttu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan AFAD görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.