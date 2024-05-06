Bakırköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı | Video 06.05.2024 | 12:31 Bakırköy'de trafiğin yoğun olduğu öğle saatlerinde iki otomobil sürücüsü yolda makas atarak ilerledi. Trafik kurallarını hiçe sayan ve trafikte ilerleyenlerin canlarını tehlikeye atan sürücülerden biri kaza yaptı. Otomobilin makas attığı sırada başka bir araca çarptığı anlar cep telefonu tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Pazar günü öğle saatlerinde Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, yoğun trafikte araçların arasında makas atmaya başladı. Peş peşe ilerleyen otomobilleri gören sürücülerden bazıları cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Makas atan otomobillerden biri şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre aksarken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.