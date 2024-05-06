6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Bakırköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı | Video
Bakırköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı | Video

Bakırköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı | Video

06.05.2024 | 12:31

Bakırköy'de trafiğin yoğun olduğu öğle saatlerinde iki otomobil sürücüsü yolda makas atarak ilerledi. Trafik kurallarını hiçe sayan ve trafikte ilerleyenlerin canlarını tehlikeye atan sürücülerden biri kaza yaptı. Otomobilin makas attığı sırada başka bir araca çarptığı anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Pazar günü öğle saatlerinde Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, yoğun trafikte araçların arasında makas atmaya başladı. Peş peşe ilerleyen otomobilleri gören sürücülerden bazıları cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Makas atan otomobillerden biri şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre aksarken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere sembolik nikah töreni yapıldı | Video 06:15
Nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere sembolik nikah töreni yapıldı | Video 06.05.2024 | 12:57
İzmir’de nikah memuru dua edilmesinden rahatsız oldu | Video 02:34
İzmir'de nikah memuru dua edilmesinden rahatsız oldu | Video 06.05.2024 | 13:00
Amerika’da ölü bulunan fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak | Video 01:45
Amerika’da ölü bulunan fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak | Video 06.05.2024 | 12:30
Bozuk para yutan çocuk ’Heimlich Manevrası’ ile ölümden döndü | Video 02:04
Bozuk para yutan çocuk 'Heimlich Manevrası' ile ölümden döndü | Video 06.05.2024 | 12:30
Hastaneye gideceğim diyerek dilenen şahsın üzerinden 23 bin lira çıktı | Video 00:54
"Hastaneye gideceğim" diyerek dilenen şahsın üzerinden 23 bin lira çıktı | Video 06.05.2024 | 12:29
Bakırköy’de makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı | Video 00:30
Bakırköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı | Video 06.05.2024 | 12:31
İstanbul’da 90 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi | Video 03:01
İstanbul’da 90 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi | Video 06.05.2024 | 12:01
Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 47 kişi tutuklandı | Video 01:18
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 47 kişi tutuklandı | Video 06.05.2024 | 11:54
Nusaybin’de iş yerine silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şüpheli yakalandı | Video 01:14
Nusaybin’de iş yerine silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şüpheli yakalandı | Video 06.05.2024 | 11:48
Eyüpsultan’da ‘hastaneye gideceğim’ diyerek dilenen şahsın üzerinden 23 bin lira çıktı | Video 00:54
Eyüpsultan’da ‘hastaneye gideceğim’ diyerek dilenen şahsın üzerinden 23 bin lira çıktı | Video 06.05.2024 | 11:23
İzmir’de 9 milyon 500 TL değerinde tarihi eserler ele geçirildi | Video 00:57
İzmir'de 9 milyon 500 TL değerinde tarihi eserler ele geçirildi | Video 06.05.2024 | 10:53
Sultangazi’de çay ısmarlatıp 30 bin lira değerindeki 2 cep telefonunu böyle çaldılar | Video 03:12
Sultangazi'de çay ısmarlatıp 30 bin lira değerindeki 2 cep telefonunu böyle çaldılar | Video 06.05.2024 | 10:53
İstanbul’da sokakta yumruklu kavgalar kamerada: Kadın aldığı darbeyle yere düştü | Video 01:29
İstanbul’da sokakta yumruklu kavgalar kamerada: Kadın aldığı darbeyle yere düştü | Video 06.05.2024 | 11:08
Hesap yüzünden tartıştığı çorbacıya uzun namlulu silahla saldırdı | Video 00:48
Hesap yüzünden tartıştığı çorbacıya uzun namlulu silahla saldırdı | Video 06.05.2024 | 11:08
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:27
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 06.05.2024 | 10:47
Kütahya’da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi | Video 01:28
Kütahya'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi | Video 06.05.2024 | 10:44
Van’da 94 kilo kaçak altın ele geçirildi | Video 00:53
Van’da 94 kilo kaçak altın ele geçirildi | Video 06.05.2024 | 10:19
Kağıthane’de yarışmaya hazırlanan sporcuyu başıboş köpek ısırdı! | Video 04:34
Kağıthane'de yarışmaya hazırlanan sporcuyu başıboş köpek ısırdı! | Video 06.05.2024 | 10:17
100 bin kişiyi zehirleyeceklerdi! Bursa polisi rekor oranda uyuşturucu ele geçirdi | Video 01:54
100 bin kişiyi zehirleyeceklerdi! Bursa polisi rekor oranda uyuşturucu ele geçirdi | Video 06.05.2024 | 09:42
Edanur’u öldüren ihmalde tutuklama! Öldüren ihmaldeki firari aranıyor | Video 03:00
Edanur'u öldüren ihmalde tutuklama! Öldüren ihmaldeki firari aranıyor | Video 06.05.2024 | 09:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA