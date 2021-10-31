Bakırköy'de pazarcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video

Bakırköy'de cumartesi günleri kurulan pazar da iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga, araya giren diğer pazar esnafları tarafından güçlükle yatıştırıldı.

Bakırköy'de cumartesi günleri kurulan pazarda öğle saatlerinde pazarda tezgahları bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen kavga da iki grupta bulunan kişiler arasında tekme tokat kavga çıktı. Birbirlerine saldıran grubu araya giren vatandaşlar ayırmak istedi. Uzun bir süre birbirlerine vuran grubu vatandaşlar güçlükle ayırabildi. Yaşanan bu kavga etrafta bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de iki grubun birbirlerine saldırdığı anlar ve vatandaşların kavgayı ayırma çabası görülüyor.