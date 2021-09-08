Video Yaşam Bakırköy'de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi, yaşlı kadın yaralandı | Video

Bakırköy'de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi, yaşlı kadın yaralandı | Video

Bakırköy'de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi, yaşlı kadın yaralandı | Video
08.09.2021 | 12:57

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Bakırköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, yaşlı bir kadının yaralanmasına yol açtı. İlk müdahalesi olay yerinde Acil Tıp eğitimi alan bir vatandaş tarafından yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

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Olay saat 11:00 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Yeni İncirli Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aşırı şiddetli rüzgara dayanamayan bir ağaç, kaldırıma devrildi. Bir otomobilin üzerine düşen ağaç, hastaneden dönen Zekiye Çağıltı (65) isimli kadını da yaraladı. Acıyla yere yığılan yaşlı kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinde bulunan ve Acil Tıp Eğitimi alan bir kadın yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen ağacın dalları park halinde bir otomobile de hasar verdi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla dallar kesilerek ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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